Российские бойцы на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали женский расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий с позывным Алекс в беседе с РИА Новости.

«Именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА). Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — рассказал Алекс.

Российские войска уничтожили бившие по мирным жителям расчеты БПЛА ВСУ

Ранее украинский пленный Станислав Кучерявый рассказал, что элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее. По его словам, в лагере подготовки все издевались над этой женщиной, обзывали ее и били.