В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире.

«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют. Россия — первая страна, разработавшая гиперзвуковое оружие», — говорится в материале 19fortyfive.

В России появится новое гиперзвуковое оружие

Ранее американские эксперты высоко оценили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению авторов издания Military Watch, оружие РФ укрепляет положение РФ в мире.