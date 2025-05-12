Раскрыта стоимость операции США против хуситов

Издание The New York Times сообщает, что стоимость операции США против хуситов «была ошеломляющей». Об этом пишет РБК.

Согласно информации источника, уже к концу первого месяца расходы на атаку позиций хуситов превысили для США 1 миллиард долларов. Это объясняется огромным числом выпущенных высокоточных боеприпасов. Как сообщает издание, армия США вела настолько интенсивный обстрел, что в Пентагоне забеспокоились о том, хватит ли Вашингтону припасов для потенциального столкновения с Китаем.

Ранее США предприняли ряд атак против хуситов в Йемене, после которых стороны заключили прекращение огня.