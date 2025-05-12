Массированные удары российских войск по военным объектам Украины привели к крупным пожарам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает «Царьград».

По данным источников, среди пораженных целей — штаб ПВО, завод «Арсенал» и логистические центры ВМСУ.

В Киеве возгорание на складах вооружений спровоцировало задымление города. Огонь также повредил ресторан «Британия», где, по информации источников, размещался штаб офицеров харьковской ПВО. В Одесской области уничтожены ангары с ГСМ (площадь возгорания — 200 кв.м) и учебные центры ВМСУ в Малодолинском и Александровке.

В ДНР российские войска продвинулись в районе Орехово, преодолев оборону ВСУ. Также поражены завод «Арсенал», хранивший ракеты, и предприятие «Бетонеталон», производившее инженерные конструкции для украинской армии.

Раскрыты причины мощнейшего ракетного удара по Киеву

Днем 12 мая координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары нанесены по местам ремонта и хранения техники Вооруженных сил Украины, складу беспилотных летательных аппаратов и группам украинских военнослужащих в Сумской области.