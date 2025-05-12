Российские войска освободили почти половину села Орехово в ДНР

ВС России освободили около половины населённого пункта Орехово в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«Фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово — чуть больше километра до границы ДНР и Днепропетровской области», — приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что после установления контроля над Котляровкой российские войска неожиданно для ВСУ пошли не на запад, а на север.

Ранее Кимаковский рассказал, что наступление росийских войск от Часова Яра идёт по двум направлениям.

Также он сообщал о прорыве серьёзной линии обороны противника между Димитровом и Дзержинском.