Освобожденного ХАМАС гражданина США передали израильским солдатам

Красный Крест передал солдатам Израиля освобожденного ХАМАС гражданина США
Гражданин Соединенных Штатов Идан Александр был передан солдатам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК).
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
«Вернувшийся заложник, солдат армии обороны Израиля Идан Александр, прибыл в пункт первичного приема на юге Израиля. <...> Он пройдет первичное медицинское обследование и воссоединится со своей семьей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что родственники американца уже ждут мужчину в больнице.
11 мая палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить из плена Идана Александра. В радикальном движении подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
12 мая президент США Дональд Трамп подтвердил скорое освобождение Александра. В тот же день ХАМАС передал мужчину Красному Кресту.