Германия засекретит информацию о поставках вооружения на Украину

Новое правительство Германии намерено прекратить публичные обсуждения поставок тех или иных типов вооружения Киеву и засекретит всю информацию на эту тему. Канцлер Фридрих Мерц во время недавнего визита в Киев обещал, что при его руководстве "дебаты о поставках оружия, калибрах, системах вооружения и тому подобном будут выведены из поля зрения общественности". Серьезность этих планов подтверждают немецким СМИ и источники в правительственных кругах. По информации газеты Tagesspiegel, объем сообщений о поставках оружия из Германии на Украину в ближайшее время будет "существенно сокращен". При этом на сайте правительства список переданных и планируемых к передаче вооружений не обновлялся с 6 мая, даты прихода к власти нового кабинета.

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В немецком министерстве обороны заявляют, что бундестаг продолжит получать информацию, но как и в каком виде, пока не уточняют. Вероятно, представители кабинета будут проводить на эту тему для депутатов брифинги на закрытых заседаниях оборонного комитета. Одобрения парламентом поставок оружия Киеву не требуется: решение принимает кабинет, а последнее слово остается за канцлером. В кабинете Мерца решение обосновывают тем, что публикация сведений о поставках может быть использована Россией. По словам министра обороны Бориса Писториуса, ни в одной другой стране так много не обсуждают поставки отдельных систем, как в Германии, что, как он выразился, стало причиной "эротического отношения к оружию".

В Киеве, однако, планы немецкого правительства восприняли скептически. Бывший украинский посол в Берлине, а ныне постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что ему все это напоминает весну 2022 года, когда правительство Шольца "пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью". Зато Мерц получил полное одобрение со стороны французского президента Эмманюэля Макрона, который подтвердил, что они с канцлером договорились "не обсуждать на каждой пресс-конференции" поставляемые Киеву типы вооружений. Не исключено, впрочем, что в Берлине хотят закрыть тему просто потому, что поставки "Таурусов", которые Мерц уверенно использует в качестве угрозы, могут так и не состояться. Как отмечает газета Sueddeutsche Zeitung, вошедшие в новый кабинет социал-демократы против такого шага и вряд ли поменяют свою позицию.