Франция, ФРГ и Британия высказались о 30-дневном прекращении огня на Украине

Министры иностранных дел Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Польши, Испании, а также глава евродипломатии Кая Каллас после встречи в Лондоне заявили, что поддерживают «полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней» на Украине, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский выступил с ультиматумом о 30-дневном безоговорочном прекращении огня. Он добавил, что Киев пойдет на переговоры только при выполнении этого условия.

«Мы приветствуем мирные усилия, предпринимаемые под руководством США, и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе. Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире», — отметили главы внешнеполитических ведомств.

На Украине выступили с заявлением о полном прекращении огня

Дипломаты уточнили, что их страны намерены и в дальнейшем поставлять Украине вооружения, военную технику и боеприпасы и привержены предоставлению Украине «гарантий безопасности». В том числе, пояснили министры, они не исключают создание коалиции воздушных, сухопутных и морских сил.