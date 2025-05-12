“Заблокированное” небо над полигоном вызвало множество слухов, самым громким из которых была версия о проверке готовности «Орешника» перед запуском. О том, что же действительно происходило в районе Капустина Яра, рассказывает полковник Аслан Нахушев«Царьград».

Будет ли удар

Как сообщает Аслан Нахушев, полковник, в своем канале, в ближайшее время не планируется удар «Орешником». Полковник отметил, что интернет очень чувствительно реагирует на любые упоминания боевого комплекса, особенно при разговорах о том, что на полигоне начинается какое-то движение. А все из-за того, что в первый раз «Орешник» запускали именно отсюда.

Забеспокоились не только российские пользователи Сети, но и украинцы. Сразу начали появляться статьи и якобы грядущем ударе со стороны Москвы. Как говорят военные эксперты, Киеву стоит держать ухо востро — ракеты находятся в полной боевой готовности и не потребуется много времени, чтобы привести их в действие, если будет такая необходимость.

Зачем же перекрывали Капустин Яр

И все же, вопрос о том, что происходит на полигоне остается открытым. Нахушев заявил, что Капустин Яр действительно был перекрыт, но дело вовсе не в «Орешнике». Более того, пусковые установки самого грозного боевого комплекса вообще находятся в другом месте, и в целом, ракет уже десятки. Да и перекрытие не понадобится, если уж речь зайдет о применении такого серьезного оружия. В этот раз испытания проходил другой боевой комплекс.

Названа главная характеристика российской ракеты «Орешник»

Американцы тоже не дремлют и выдвигают свои теории относительно российского оружия. Военные эксперты из Штатов полагают, что каждая РГЧ снаряжена шестью самонаводящимися суббоеприпасами в нескольких вариантах.

США наводят панику в Киеве

Посольство США в Киеве не промолчало в ответ на новости о перекрытии полигона и сообщили, что им поступила информация о возможном авиаударе, который может случиться в ближайшие дни. Естественно, американцы страшно боятся «Орешника» и всегда реагируют на малейшую угрозу в их сторону. Больше всего Штаты смутило закрытие воздушного пространства над частями Волгоградской и Саратовской областей. Ограничения будут действовать с 6 утра 12 мая до 6 утра 13 мая.

Когда же мир

Несмотря на нарушения моратория на атаки энергетической инфраструктуры, который длился 30 дней, Россия все также готова к возобновлению диалога с Украиной, хоть последняя и прервала переговоры в 2022 году. Российский президент предложил дату — 15 мая, подчеркнув, что Европа в процессе участвовать не будет. Продемонстрирует ли Украина всему миру желание завершить конфликт? Увидим совсем скоро.