Минобороны планирует запретить арестовывать ипотечные счета военнослужащих

Запретить судебным приставам налагать запрет на средства, выданные военным для приобретения или съема жилья, предлагает Министерство обороны Российской Федерации. Проект соответствующей поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве вынесен на общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов.

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Речь идет о финансах, перечисленных Минобороны ‎по договору целевого жилищного займа участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных. После регистрации права собственности военнослужащего на жилое помещение эти средства поступают на его банковский счет.

В настоящее время на эти деньги может быть наложен арест в случае, если военный не выполнил какие-либо другие долговые обязательства. По данным главного военного ведомства, сейчас арестовано 3,7 тыс. таких банковских счетов военнослужащих. То есть сейчас приставы имеют полное право наложить арест на выделенные министерством денежные средства, предназначенные для исполнения обязательств государства по жилищному обеспечению. В результате они направляются в счет погашения личных обязательств военнослужащих, не связанных с жильем.

Чтобы исправить ситуацию, авторы планируют дополнить статью закона, которая содержит перечень доходов, на которые судебными приставами-исполнителями не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. В него входят различные выплаты социального характера. В частности, это различные пособия, единовременные компенсационные выплаты, деньги, выплачиваемых в возмещение вреда и т. п. В случае принятия закона субсидии, выделенные военным на жилье, также не смогут быть арестованы.