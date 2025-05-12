Сбрасываемые с БПЛА ТМ-62 весом в 10 кг вдребезги разносят укрепления ВСУ

Противотанковые мины ТМ-62 в ходе специальной военной операции зарекомендовали себя как простое и в то же время очень эффективное оружие. Благодаря их применению российские бойцы лишили формирования киевского режима большого количества различной легкой и тяжелой бронетехники.

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В социальных сетях есть масса фотографий и видеороликов немецких Leopard 2A4, Leopard 2A6, Marder 1A3, американских M1A1 SA Abrams, M2A2 ODS-SA Bradley, M1126 Stryker с разорванными гусеничными лентами и поврежденной ходовой частью. После того как они лишались подвижности, следовали удары беспилотников или артиллерии, которые завершали начатое.

С помощью этих мин часто удавалось уничтожить и различные бронеавтомобили, специально созданные, чтобы выдерживать подрывы различного типа. Возможно, находящиеся внутри боевики имели шансы выжить, но сами MaxxPro, M-ATV, Cougar в большинстве случаев их экипажи бросали.

"Шестьдесят вторые" регулярно применяют для уничтожения различных укреплений, их просто вручную забрасывают в бункеры и траншеи противников.

Также такие "сюрпризы" массой в десять килограммов доставляют в расположение врага колесными дистанционно-управляемыми дронами. В Telegram-канале "Два майора" показано, как мина "десантировалась" с борта беспилотника оператора БПЛА "Моисея". После приземления она разметала укрепления формирований киевского режима.