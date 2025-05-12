РФ работает над созданием стратегической атомной подлодки нового поколения

Россия ведет работу по созданию стратегического атомного подводного крейсера нового поколения. Как сообщает «Интерфакс», об этом свидетельствует обновленная правительством РФ стратегия развития судостроительной промышленности.

В документе говорится, что стратегия кораблестроения разрабатывается с учетом современных угроз. Работы над новой подлодкой ведутся в рамках межведомственной комплексной целевой программы. При этом отмечается, что создание головных образцов надводных кораблей, многоцелевых атомных подводных лодок, неатомных подводных лодок «в настоящее время проектом государственной программы вооружения на период 2027-2036 годов не предусмотрено».

В стратегии также подчеркивается, что в части экспорта РФ предлагает широкую номенклатуру образцов вооружения, в том числе подлодок, сторожевых кораблей, корветов, катеров и иной морской техники. Предприятия РФ способны удовлетворить до 30% потребности мирового рынка в неатомных подводных лодках — в ближайшие 10 лет она составит от 60 до 70 единиц.

Также российская промышленность занята разработкой и постройкой кораблей и судов обеспечения усиленного ледового класса. Они нужны в том числе и для решения задач Военно-морского флота в Арктике.

Напомним, что в марте 2022 года на тот момент главком ВМФ РФ Николай Евменов заявлял, что в России идет разработка новых атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок пятого поколения. Согласно официальным данным, сейчас флот оснащают подлодками четвертого поколения.