ВС РФ взяли под свой контроль важный укрепленный район к северу от Дзержинска (на Украине город называют Торецком) в ДНР. Об этом корреспонденту Russia Today Владу Андрице рассказал комбат с позывным Бэха.

Батальон военного, с которым беседовал военкор RT, входит в состав спецназа «Ахмат». Как отмечает телеканал, укрепрайон «не поддавался» с 2022 года - там были построены сотни метров подземный укреплений ВСУ.

Укрепления проходят вдоль канала Северский Донец, ВС РФ необходимо переходить через него, поэтому контроль над этим районом так важен, отмечает RT. Андрица подчеркнул, что батальон Бэхи сделал многое для освобождения этих территорий.

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Военкор указал, что сейчас в направлении стратегически важного города Константиновка в ДНР работает 4-я бригада ВС РФ. Как отмечает RT, сложность заключается в том, что на подходах к Константиновке - открытая местность. ВСУ хорошо подготовили этот укрепрайон и постоянно вели наблюдение.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о прорыве линии обороны ВСУ между Димитровом (украинское название - Мирноград) и Дзержинском. Позже российская группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Липовое в ДНР.