Военэксперт Артамонов: РФ может ответить на британскую агрессию гиперзвуком

Газета.Ru

Военный обозреватель Александр Артамонов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о подготовке Великобританией «плана» на случай войны с Россией. Эксперт подчеркнул, что опасения Лондона выглядят глупо, однако, если он проявит агрессию, Москве даже не придется выдвигать свои войска.

Эксперт объяснил, чем Россия может ответить на агрессию со стороны Британии
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«У нас есть гиперзвук. Взять тот же «Сармат», смонтировать боевой планирующий блок «Авангард» — и от Британии даже двух отелей бы не осталось. Но мы ни в коей мере не планировали никаких операций, даже имея возможности. Что британские военные эксперты хорошо понимают», — сказал Артамонов.

Он допустил, что вынашивать планы противостояния с Россией Британию заставляет «комплекс неполноценности».

В начале мая газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон приступил к разработке обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай противостояния с Россией. В нем пропишут последовательность действий членов британского правительства в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. Также будет определено, в какие бункеры направят членов кабмина и королевской семьи в случае объявления войны.

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