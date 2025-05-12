Российские операторы дронов "зажигалками" разбомбили чешский танк Т-72ЕА

Российские бойцы обнаружили на территории Серебрянского лесничества находившийся на вооружении боевиков ВСУ Т-72ЕА чешского производства. "Иномарка" по какой-то причине была оставлена экипажем. Было принято решение сбросами с БПЛА уничтожить вражеский танк. Как это происходило, показано в Telegram-канале "Диван".

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Работу осложнял установленный на крыше танка противодронный мангал, при этом полностью открытым свой люк оставил лишь механик-водитель. Тем не менее, наши операторы принялись за дело. Они сбрасывали с беспилотников небольшие бомбы с зажигательной смесью в различные части "семьдесят второго" и в результате добились, чтобы на борту возникло масштабное возгорание, уничтожившее его.

Т-72ЕА при первых поставках на Украину обозначались как Tomas. Они являются доработанными версиями экспортных Т-72М1. Их оснастили динамической защитой "Контакт-1", тепловизионными прицелами, новыми радиостанциями, двигателем мощностью 840 л.с. Всего было поставлено 45 единиц, из которых потеряно примерно два десятка.