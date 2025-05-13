В США планируют начать производство новейшей тактической ядерной бомбы B61-13 в июне 2025 года. Ее будут использовать истребители-невидимки F-35.

Вооруженные силы США объявили о планах по разработке новой бомбы еще в октябре 2023 года, пишет Military Watch Magazine. Новая бомба имеет мощность около 360 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, составляла около 15 килотонн, а в настоящий момент на вооружении ВС США стоят бомбы B61-12 мощностью 50 килотонн.

Как заявляют высокопоставленные американские чиновники, новая бомба должна предоставить "дополнительные возможности против некоторых сложных и крупных военных целей".

Запуск B61-13 в производство особенно важен для США из-за планируемой совместимости с самолетами F-35, которые, за исключением небольшого парка из менее чем 20 бомбардировщиков B-2, являются единственным стелс-самолетами в западном мире, способными наносить ядерные удары.

"РГ" рассказывала о том, что истребитель-невидимка F-35A уже сертифицирован для несения термоядерной бомбы B61-12.

Сертификация не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, базирующийся на авианосце.