В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Грузии

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 48-летнего гражданина Грузии Михаила Деметрашвили за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Иностранец признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным ведомства, с февраля 2022 года по январь 2025 года Деметрашвили находился на Украине. Там он вступил в состав Грузинского национального легиона, прошел военную подготовку, получил автомат АК-74, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Осужденный участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих. За это он получил более 5,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании.