В Берлине назвали условие поставок оружия Киеву

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин готов продолжить поставки оружия Украине, если Киев и Москва не договорятся о прекращении огня. Об этом сообщает Tagesschau.

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Сразу после вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц по согласованию с министром обороны Борисом Писториусом принял решение прекратить публикацию данных обо всех поставках оружия Украине. Это знаменует собой возвращение к практике секретности, существовавшей при канцлере Олафе Шольце в первые месяцы после начала украинского кризиса, отмечает Tagesschau.

«Германия всегда ясно демонстрировала свою готовность к поставкам оружия. <…> Если переговоры не начнутся и не будет прекращения огня, Германия будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи», - подчеркнул Вадефуль.

По итогам субботнего визита в Киев Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и премьера Британии Кира Стармера Украина призвала Россию к 30-дневному прекращению огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Россия требует прекратить поставки западного оружия Киеву на предлагаемый период перемирия.

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Позже президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Глава США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сказал, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.