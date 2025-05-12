Российская армия получила усовершенствованные танки Т-90М и Т-72Б3М

Российская армия получила новые партии основных боевых танков Т-90М и Т-72Б3М. Их поставили в первую неделю мая.

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Новые варианты танков получили усиленную бронезащиту крыши для отражения ударов беспилотников, барражирующих боеприпасов и противотанковых управляемых ракет. Об этом пишет издание MWM. Оба типа танков также получили системы РЭБ для нейтрализации дронов.

Издание утверждает, что новые танки могут быть оснащены системой активной защиты "Арена-М", которая использует РЛС для непрерывного наблюдения за обстановкой вокруг танка, а при обнаружении приближающихся угроз автоматически отслеживает их и уничтожает до того, как они попадут в машину.

Кроме того, танки оснащены динамической защитой "Реликт" и противокумулятивными экранами.

"РГ" уже писала о комплексе активной защиты "Арена-M". Он состоит из 12 размещенных на башне шахт с защитными боеприпасами и радиолокационной станции с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает несущие угрозу для танка цели. В автоматическом режиме система обеспечивает защиту с любого направления, включая защиту верхней полусферы.