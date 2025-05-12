Во время перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Великой Победы, российские спецназовцы группировки войск "Юг" выявили и отразили атаку украинской бронегруппы. Она наступала на американских боевых машинах M113.

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Об этом рассказал офицер с позывным "Икс", сообщает РИА Новости.

"Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, выявил и отразил нападение боевиков киевского режима, пытавшихся атаковать российские позиции, используя для этого бронетранспортеры американского производства M113", - заявил офицер.

Всего с 8 мая российские военнослужащие пресекли пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях. Было отражено 37 атак противника и одна разведка боем.

Всего зафиксировали 14 043 нарушения перемирия. С его окончанием ВС России продолжили свои действия, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации противника, цех ремонта самолетов, склады боеприпасов и безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.