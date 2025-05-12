"Искандер" уничтожили установку HIMARS, которая обстреляла Рыльск

Российские военнослужащие ударом "Искандера-М" уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Разведчики группировки войск "Север" вскрыли местоположение РСЗО HIMARS возле села Нагорновка Сумской области. В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет по российской территории.

Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Как уточнили в военном ведомстве, удар был наведен с помощью беспилотника "Форпост".

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Также Минобороны опубликовало видео уничтожения HIMARS. На кадрах объективного контроля видно точное попадание и взрыв пусковой установки РСЗО.

Накануне вечером украинские войска ударили по Рыльску, в результате атаки повреждена гостиница. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина.