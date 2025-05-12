Осужденный в России сержант украинской Нацгвардии Евгений Кирис заявил, что инструкторы НАТО проводили обучение украинских сил еще до начала российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса к пожизненному лишению свободы. Суд установил, что в марте 2022 года он вместе с сообщниками расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли, шестерым удалось спастись. Кирис отбывает наказание в исправительной колонии особого режима в Мордовии.

По словам Кириса, обучение с инструкторами НАТО проходили его сослуживцы - ближе к концу 2021 года. Он заявил, что эти учения шли в определенной последовательности и представляли собой цикл. Кирис добавил, что с 2020 года ВСУ начали переходить на стандарты НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО. По ее данным, на территории стран Прибалтики и в Польше разворачивали лагеря по подготовке боевиков, набирая людей из граждан Украины и других стран. Захарова подчеркивала, что представители стран НАТО принимали участие в переворотах под видом «помощников, инструкторов, советников».