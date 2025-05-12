Ростех передал в войска новую партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (подразделение Ростеха) передала Минобороны новую партию истребителей поколения 4++ Су-35С.

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Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены в различных режимах и уже улетели к месту службы, сообщили в концерне. Принимая технику, летчики ВКС России поблагодарили конструкторов и трудовые коллективы за отличные истребители.

В производстве находятся новые партии многофункциональных самолетов Су-34, Су-35С и Су-57, добавили в ОАК.

Су-35С - тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. Он может поражать цели на земле и в воздухе в любое время суток и при самых сложных погодных условиях. Су-35 способен применять дальнобойные ракеты Р-37М класса "воздух-воздух".

Также самолет может выполнять нетривиальные задачи - типа подсветки целей для наземных зенитных комплексов большого радиуса действия. Так был сбит украинский истребитель F-16.