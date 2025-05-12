Российские войска продвигаются на линии фронта в ДНР. Успех наступления признают даже украинские военные эксперты. Так, портал Deep State, специализирующийся на картах боевой обстановки, зафиксировал прорыв обороны ВСУ на двух участках Красноармейского направления (украинское название Покровск. – Прим. ред.).

Согласно опубликованным картам и пояснениям к ним, бои идут на ключевой трассе Покровск – Константиновка. Схожую информацию передает и украинский военкор Богдан Мирошников. По его словам фронт около Константиновки «сыпется» быстрее, чем прогнозировалось.

«С юго-запада враг уже выходит на подходы к городу. Да, это только с одной стороны. Но летом [российским войскам] будет гораздо удобнее проводить здесь всеобщую операцию», – приводит слова украинца издание «Страна.ua».

Ранее пленная из рядов ВСУ рассказала, что киевский режим начал вербовать женщин из тюрем с психическими заболеваниями и наркотической зависимостью. Их используют как пушечное мясо под Покровском.