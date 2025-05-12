Появилось видео мощных взрывов в Одесской области

В ночь на 12 мая "Герани" атаковали военные объекты в Одесской области. Местные жители насчитали два десятка мощных взрывов и сняли пару из них на видео.

После прилета БПЛА возникло несколько крупных пожаров.

Удары наносились в Белгород-Днестровском районе к юго-западу от города. Здесь находится стратегический мост у Затоки, по которому на Украину идут военные поставки из Европы. Также в Белгород-Днестровском имеется порт.

Накануне вечером русские ракетчики сожгли украинскую РСЗО HIMARS, обстрелявшую курский город Рыльск. Пуски американских ракет обнаружил разведывательный беспилотник. ВС РФ не стали дожидаться, пока РСЗО вернется на свою базу, а уничтожили ее на месте, как бешеную собаку.