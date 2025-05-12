Информация о ходе СВО. Российские военные наступают на позиции врага, занимая более выгодные рубежи. Наносят поражение бронетехнике и живой силе ВСУ на стратегически важных участках фронта.

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На Красноармейском направлении сорвана попытка противника провести ротацию на линии боевого соприкосновения. Ночью на неонацистов обрушился "Ураган". Мощным ударом 220-миллиметровых реактивных снарядов было ликвидировано здание, где укрылся неприятель.

На Южно-Донецком направлении точно в цель ударили расчеты БПЛА "Молния", уничтожив пункты временной дислокации ВСУ в районе села Богатырь. А это уже Лысовка, освобожденная от неонацистов 6 мая. Кадры тех событий сегодня опубликовало Минобороны. Наши штурмовики под постоянным артиллерийским огнем противника сумели зайти в поселок ранним утром под покровом тумана. Бой шел несколько суток, особую опасность представляли мелкие группы боевиков, засевшие в подвалах разрушенных домов.

Высокие государственные награды прямо на передовой вручили военнослужащим, отличившимся в боях на Краснолиманском направлении. За стойкость и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, бойцы удостоены медалей "За Отвагу", Жукова и Суворова.

Орден мужества получил командир штурмовиков с позывным "Бек". Вместе со своими боевыми товарищами он занял и сумел удержать несколько опорных пунктов ВСУ, а также взял в плен украинских боевиков.