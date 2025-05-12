Индия ограничит контакты с Пакистаном на уровне военных

Официальный Нью-Дели принял решение вести переговоры с Исламабадом исключительно на уровне военных, полностью исключив политические контакты. Согласно информации газеты Hindustan Times, все коммуникации будут осуществляться только между командующими военными операциями обеих стран.

Индийская сторона категорически исключает возможность политических переговоров, включая контакты между советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром с их пакистанскими коллегами.

В отношении кашмирского вопроса Нью-Дели занял жесткую позицию, заявив, что единственной темой для обсуждения может быть только возврат территорий, которые Индия считает "незаконно оккупированными" Пакистаном. Индийские представители подчеркивают, что такие переговоры должны вестись напрямую, без посредников.

Индия также подтвердила сохранение в силе решения о приостановке действия Договора о водах Инда, принятого после теракта в Пахалгаме. Индийские источники четко дали понять, что Пакистан не может рассчитывать на сотрудничество в выбранных им сферах, продолжая поддерживать трансграничный терроризм.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона выступить посредником в затяжном территориальном споре между Индией и Пакистаном.