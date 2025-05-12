Стало известно о продолжении попыток ВСУ прорваться в Курскую область на квадроциклах

Lenta.ru

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорыва границы Курской области на квадроциклах. Об этом стало известно Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Стало известно о продолжении попыток ВСУ прорваться в Курскую область на квадроциклах
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По его информации, противник хочет прорваться на квадроциклах к населенному пункту Теткино. Сделать это ему не дают бойцы 217-го ивановского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ).

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7 мая стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область. тогда сообщалось. что ВСУ продолжают подвозить пехоту на квадроциклах и проявляют активность на окраине Теткино, которое граничит с сумской Рыжевкой.

В период перемирия, которое было объявлено в честь Дня Победы с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая, ВСУ продолжали предпринимать попытки атаки на Россию. Как заявил президент Владимир Путин, за три дня было совершено пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу.

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