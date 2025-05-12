В боевых действиях в населенном пункте Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимали участие иностранные наемники. Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным Шелест, передает ТАСС.

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«По перехватам знаем, что колумбийцы и поляки», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что освобождение Лысовки осуществлялось ночью и рано утром в условиях тумана. Как отметил заместитель командира штурмового батальона по военно-политической работе Сергей Бацулин, освободить Лысовку удалось в первую очередь благодаря умелым действиям российских бойцов.

Инстранные наемники ВСУ получили ранения в связи с российским ударом

До этого командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал, что в ходе освобождения села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наемниками из разных стран, в том числе из США и Турции.