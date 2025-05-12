«Элитный» полк ВСУ бросил на штурм психически нездоровую женщину

RT на русском

«Элитный» штурмовой полк ВСУ «Скала» бросил на штурм психически нездоровую женщину, чтобы избавиться от неё, рассказал украинский военнопленный Станислав Кучерявый.

«Элитный» полк ВСУ бросил на штурм психически нездоровую женщину
© РИА Новости
«У нас в лагере была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Её все били, обзывали и унижали. Она их (командование. — RT) всех достала. И кинули её на штурм, как «мясо», в посадку», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника издания, среди набранных в штурмовики было много умственно отсталых людей.

Ранее другой украинский военнопленный Руслан Мелещенко рассказал, что сотрудники ТЦК воевать отправляют больных стариков.

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