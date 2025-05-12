«Элитный» полк ВСУ бросил на штурм психически нездоровую женщину

«Элитный» штурмовой полк ВСУ «Скала» бросил на штурм психически нездоровую женщину, чтобы избавиться от неё, рассказал украинский военнопленный Станислав Кучерявый.

«У нас в лагере была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Её все били, обзывали и унижали. Она их (командование. — RT) всех достала. И кинули её на штурм, как «мясо», в посадку», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника издания, среди набранных в штурмовики было много умственно отсталых людей.

Ранее другой украинский военнопленный Руслан Мелещенко рассказал, что сотрудники ТЦК воевать отправляют больных стариков.