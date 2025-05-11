Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России на разных направлениях

Линия фронта в ДНР видоизменяется за счёт продвижения российских войск на разных направлениях. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале.

«Я скажу, что линия фронта сейчас полностью имеет тенденцию к тому, что она видоизменяется, исходя из того что делают, каким образом делают Вооружённые силы России», — подчеркнул он.

По его словам, российские войска продвигаются с разными темпами на разных участках фронта. За прошлую неделю ВС России освободили Липовое, Лысовку и Троицкое, напомнил Пушилин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС России продвигаются вперёд на стыке ЛНР и ДНР.