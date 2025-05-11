Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион.

По его словам, в селе Архангельское Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — было повреждено остекление. В Валуйском округе в селе Соболевка беспилотник ударил по производственному предприятию.

В поселке Уразово от детонации дрона пострадал автомобиль. Еще одна машина была повреждена в результате атаки беспилотника на участке автодороги Аркатово — Посохово.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадала женщина. Инцидент произошел на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района. По его словам, у пострадавшей женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и ноги.