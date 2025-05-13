Алаудинов приехал в Курскую область и обратился к ее жителям

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прибыл в Курскую область. Об этом сообщает сообщество «Лента новостей Курска Z Новости Курска» во «ВКонтакте».

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На видео Алаудинов обращается к жителям региона, который недавно был полностью освобожден от присутствия украинских войск.

«Знаю, что вы очень достойные люди, настоящие патриоты России и герои», — сказал он.

Генерал назвал Курскую область «святой землей» и указал, что на территории региона снова был дан отпор иностранным захватчикам.

«Молитесь за наше воинство», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские бойцы, которые участвовали в расправах над жителями Курской области, неминуемо понесут наказание.