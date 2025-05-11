Раскрыт способ доставки американских ракет на Украину

Транспорт для доставки на Украину американских дальнобойных ракет может быть замаскирован под гуманитарный конвой по доставке продуктов и лекарств. Об этом заявил заслуженный летчик ВС РФ, генерал-майор Владимир Попов.

© РИА "ФедералПресс"

«Помните, зерновая сделка была, шли сухогрузы по Черному морю в Одессу, в Николаев. Вначале они должны были привезти или гуманитарную помощь, или продукты питания… Мы пошли на то, чтобы эти корабли прошли. А потом разведка начала докладывать, что эти корабли идут сначала не пустыми или не с гуманитарной помощью, а только под флагом гуманитарной помощи, а на самом деле с боеприпасами, техникой», – поделился Попов.

Он также рассказал, что один из таких танкеров взорвался в порту. После этого была зафиксирована вторичная детонация «гуманитарной помощи». Хлопки продолжались на протяжении всей ночи, пишет «АиФ».

Российский генерал оценил сроки доставки американских ракет на Украину

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило о согласовании Вашингтоном поставок киевскому режиму сотен дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS и MARS II, а также ракет для систем ПВО Patriot. Подобное решение стало первым с момента вступления в должность нового президента США.