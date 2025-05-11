Финляндия построит ледоколы, которые помогут США доминировать в Арктике

Верфи Финляндии построят ледоколы для Соединенных Штатов, пишет обозреватель Дэниел Майклс в статье для Wall Street Journal.

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Ранее глава финского МИД Элина Валтонен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявила, что Финляндия и США ведут переговоры о строительстве и покупке ледоколов.

Автор статьи отметил, что США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность.

«Чтобы доминировать в Арктике, [президенту США Дональду] Трампу нужны ледокольные корабли. Финляндия хочет помочь. США испытывают трудности при построении ледоколов», — уточнил Майклс.

Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов, уточнил обозреватель.

По его данным, страны НАТО были заинтересованы в Финляндии именно потому, что у страны есть большой опыт в строительстве ледоколов различных типов.

Напомним, что в Финляндии существует несколько судостроительных компаний. В частности, Helsinki Shipyard (официально DNY Finland Oy) и Arctech Helsinki Shipyard.

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Helsinki Shipyard ранее принадлежала российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В апреле 2019 года, на фоне санкций со стороны западных стран, правительство России одобрило продажу верфи.

В ее активе — ледокол NB 510 Polaris, ледокольное аварийно-спасательное судно NB 508 Baltika, NB 515 Юрий Кучиев. NB 505 Norilsk Nickel - арктическое контейнерное судно, NB 514 Евгений Примаков, NB 513 Федор Ушаков и ряд других кораблей.

Верфь Arctech Helsinki Shipyard начала свою деятельность 1 апреля 2011 года, предназначена главным образом для строительства ледоколов и других судов ледового класса для работы в арктических регионах.

В ее активе — разработка концепции и технического проекта исследовательского полярного ледокола для Китая, ледокола для береговой охраны Канады и нового ледокола для Финляндии.