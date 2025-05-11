ВС России не допустили прорыва ВСУ на рубежах ЛНР

Российские бойцы, несмотря на провокации и попытки штурмов Вооруженных сил Украины на рубежах Луганской Народной Республики, не допустили прорыва своей линии обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В целом могу сказать, что за все трехдневное перемирие наши военнослужащие выполнили приказ верховного главнокомандующего (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС). Активные наступательные действия с нашей стороны не проводились, но наши бойцы всегда оперативно реагировали на провокации со стороны украинских боевиков. По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено. Все наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях", - сказал он.