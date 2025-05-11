Российский генерал оценил сроки доставки американских ракет на Украину

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Передача Киеву дальнобойных снарядов и ракет для комплексов Patriot может занять до двух недель, если их повезут из США. Так считает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, пишет aif.ru.

Попов отметил, что если администрация Трампа действительно решила отправить ракеты Киеву, то американские военные начнут логистические мероприятия.

Сначала ракеты и боеприпасы снимут со складов, затем автомобильным транспортом доставят в порты или на аэродромы. Кораблями или самолетами военный груз перевезут через Атлантику на базы в Европе. Оттуда железнодорожным или автомобильным транспортом через Польшу или Румынию они попадут на территорию Украины.

«В течение двух недель, полмесяца они могут быть доставлены», — оценил возможные сроки генерал-майор.

Официально в США не подтверждали данные поставки. Пока о них известно только от анонимного источника газеты The New York Times. Он сообщил, что Вашингтон одобрил передачу Киеву 125 дальнобойных ракет и 100 ракет ПВО Patriot. При этом, по словам источника, передаваемые ракеты и снаряды находятся не в США, а в Германии.