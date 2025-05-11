В ВСУ раскрыли текущую обстановку на поле боя в Донбассе

Пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Бобрушко сообщил, что один из воюющих в Донбассе батальонов бригады почти полностью уничтожен.

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Об обстановке на поле боя он рассказал ТАСС.

«Очень много людей дезертировало, много погибло. У нас остался 21 человек от батальона», — отметил военный.

Пленный боец ВСУ добавил, что украинское командование перестало проводить ротации на этом участке из-за нехватки людей. Сам Бобрушко оказался в плену армии России случайно. Изначально он вместе с сослуживцами рассчитывал просто сбежать с позиций, однако затем был перехвачен российскими солдатами.

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Ранее в Госдуме рассказали о тактике ВСУ для удержания Красноармейска. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Киев отправляет на данный участок необученных бойцов.