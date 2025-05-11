МО РФ: Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

За время праздничного перемирия ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Такие данные приводит Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 11 мая 2025 года.

В Минобороны отметили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, российские войска в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», — сказано в заявлении военных.

Так, ВСУ были предприняты пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак, которые были успешно отражены.

По всей линии боевого соприкосновения украинские формирования совершили 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением РСЗО.

Кроме того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов. С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотников противника вне зоны СВО.