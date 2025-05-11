ВС России поразили цех по ремонту самолётов ВСУ

Вооруженные силы России после завершения перемирия поразили цех ремонта самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© телеграм-канал "Минобороны России"

Также российская армия нанесла удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности. По данным ведомства, объекты были поражены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, российские силы ликвидировали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.

Российское министерство также сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.