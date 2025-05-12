ВС России поразили цех по ремонту самолётов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли точные удары по цехам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ремонта самолетов и по складам безэкипажных катеров после завершения трехдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Life.ru.

В ведомстве сообщили, что объекты ВСУ были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации. Помимо этого, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, находившиеся в 80 районах.

Ранее пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко сообщил, что один из воюющих в Донбассе батальонов бригады почти полностью уничтожен. «Очень много людей дезертировало, много погибло. У нас остался 21 человек от батальона», — отметил военный.