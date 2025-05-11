СМИ рассказали, какой метод обмана РФ на поле боя придумала Британия

Такие реалистичные макеты можно собрать в течение нескольких часов.

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Они служат «приманкой» и выступают в качестве фальшивых целей для российских военных.

«Новые методы обмана» разработала британская оперативная группа Kindred, которая действует в составе министерства обороны. Эксперты делают цифровые снимки военной техники, в том числе танков на Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Изображения распечатывают на специальных материалах и отправляют в Киев, где муляжи собирают за короткое время. Затем приманки размещают на линии фронта, пишет газета The Times.

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Стоят такие копии до 100 тысяч долларов, в то время как настоящая военная техника обходится в разы дороже.