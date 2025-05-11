В Госдуме рассказали о тактике ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают необученных солдат под Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент подразделения ВС РФ сжимают Красноармейск в кольцо, перекрывая пути доставки вооружения, и ротацию личного состава ВСУ.

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«Сейчас для того, чтобы хотя бы оттянуть максимально дальше сдачу Красноармейска, в его сторону Киевом перебрасываются подразделения, которые еще не прошли обучение», — сказал Водолацкий.

В конце апреля командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб» сообщил, что украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». Важность красноармейского узла обусловлена тем, что через него и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта, подчеркнул военнослужащий. Поэтому ВСУ держатся за данный участок также, как держались на Авдеевку на Донецком направлении, добавил он.