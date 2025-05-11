Военкор сообщил о пропавшей без вести группе ВСУ

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести у границы с Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

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Он рассказал, что украинские военнослужащие пытались прорваться в приграничный поселок Теткино в Курской области. Военкор опубликовал видео с отрядом штурмовиков, которые, по докладам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, якобы захватили населенный пункт. На самом деле российские военные смогли остановить и обезвредить противника.

«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — поделился подробностями Рожин.

10 мая в Минобороны России сообщили, что ВСУ во время действия майского перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, не прекратили боевых действий против российской армии.

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По данным оборонного ведомства, за сутки противник четыре раза пытался проникнуть на территории Курской и Белгородской областей, а также совершил 22 атаки и одну разведку боем.