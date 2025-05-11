РФ передавала Западу позицию по перемирию на День Победы

Россия передавала западным коллегам свою позицию по объявленному трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия. Но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим", - сказал глава государства журналистам.