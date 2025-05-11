США перебросили в Японию эскадрилью истребителей F-35B

США перебросили на японскую авиабазу Ивакуни эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, известную как "Мстители острова Уэйк". Об этом сообщает американский корпус морской пехоты. Как отмечается, самолеты дополнят авиагруппу США, которая уже находится на базе на юге японского острова Хонсю.

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"Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности", - говорится в заявлении.

В конце апреля США посоветовали Японии взять пример с Китая при строительстве торговых судов. Министр ВМС Штатов Джон Фелан рекомендовал Токио строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли.

Китай при необходимости сможет "довольно быстро" модифицировать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.