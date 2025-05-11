Истек срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы

Срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы завершился 11 мая, однако формирования ВСУ продолжили боевые действия, зафиксировав 9 318 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет ТАСС.

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Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил президент России Владимир Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.