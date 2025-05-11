На Украине массово блокируют счета нарушивших правила мобилизации

На Украине начали массово применять санкции к гражданам, нарушившим правила мобилизации. Как сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на Министерство юстиции страны, за неуплату штрафов нарушителям блокируют банковские счета, а в случае отсутствия средств — арестовывают имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

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После вынесения постановления о нарушении у гражданина есть 15 дней на оплату штрафа. Если платежа нет, дело передается в исполнительную службу, которая блокирует счета в гривнах и иностранной валюте. При отсутствии денег на счетах взыскание обращается на имущество должника.

Только в Полтавской области к 1 мая вынесено около 1,5 тысяч таких постановлений. Рост числа уклоняющихся от мобилизации фиксируют и силовые структуры. По данным "Страны.ua", ссылающейся на источник в СБУ, ежедневно задерживают десятки, а иногда сотни военнообязанных.

В соцсетях активно распространяются видео, где сотрудники военкоматов применяют силу при задержании мужчин, что вызывает общественный резонанс. 10 мая руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил, что украинские власти провалили процесс мобилизации.