Хакерская атака лишила ВСУ возможности следить за дронами ВС РФ

По информации Telegram-канала Mash, в результате хакерской атаки, успешно проведенной группой Killnet, украинские вооруженные силы утратили возможность отслеживать российские беспилотные летательные аппараты вдоль линии фронта.

Хакеры сумели определить местоположение и предоставить российской стороне данные о станциях западной системы мониторинга Airfaince, охватывающих территорию от Сумской до Одесской области. Сообщается, что на данный момент эти станции выведены из строя.

Поставленные Украине F-16 оказались в кондиции «вторцветмет»

Согласно информации канала, теперь при попытке подключения к системе, военнослужащие ВСУ сталкиваются с сообщением об «ошибке 404».