Переживший клиническую смерть командир возвращается на СВО
Командир с позывным Катунь, переживший клиническую смерть, возвращается на СВО.
По словам военного, необходимо передавать опыт молодым бойцам.
«Работа есть работа... Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — рассказал RT Катунь.
Также боец сообщил, что начал получать награды, которые были только на бумаге. В частности, ему прислали орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».
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Ранее стало известно, что командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь перенёс кому и клиническую смерть. Дважды после атак «Бабы-яги» его засыпало землёй по голову.
Катунь рассказал RT, как в октябре 2024 года со своей группой попал под плотный обстрел ВСУ.