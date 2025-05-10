Переживший клиническую смерть командир возвращается на СВО

Командир с позывным Катунь, переживший клиническую смерть, возвращается на СВО.

По словам военного, необходимо передавать опыт молодым бойцам.

«Работа есть работа... Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — рассказал RT Катунь.

Также боец сообщил, что начал получать награды, которые были только на бумаге. В частности, ему прислали орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Полковник запаса рассказал о местах запуска дронов по России

Ранее стало известно, что командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь перенёс кому и клиническую смерть. Дважды после атак «Бабы-яги» его засыпало землёй по голову.

Катунь рассказал RT, как в октябре 2024 года со своей группой попал под плотный обстрел ВСУ.